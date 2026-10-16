El New York Post reveló una llamada entre Infantino y Trump por una expulsión en el Mundial 2026.

La polémica por la expulsión de Folarin Balogun en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo tras un reportaje del New York Post. Según fuentes internas de la FIFA citadas por el medio, Gianni Infantino habría prometido a Donald Trump intervenir para que el delantero estadounidense pudiera disputar los octavos de final.

La publicación sostiene que Trump llamó al presidente de la FIFA luego de que Balogun recibiera una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

La sanción dejaba al atacante fuera del duelo ante Bélgica, pero una fuente citada por el medio aseguró que Infantino le habría prometido a Trump intervenir en el caso.

La polémica promesa de Infantino a Trump.

La FIFA respondió a las nuevas revelaciones

“Él le dijo al presidente Trump que se haría cargo del asunto. Una llamada y estaría listo”, afirmó una fuente de la FIFA al New York Post.

La información vuelve a poner bajo cuestionamiento el procedimiento que permitió suspender durante un año, a modo de prueba, la sanción de un partido impuesta a Balogun.

Cuando estalló la controversia en julio pasado, Infantino había afirmado que no participó en la decisión. Tras la publicación del reportaje, la FIFA fue consultada por el medio estadounidense y mantuvo su postura.

“Nuestra posición no ha cambiado, independiente de las declaraciones de las fuentes anónimas”, respondió un portavoz del organismo.

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FIFA revisará sus procedimientos disciplinarios

En paralelo, el Consejo de la FIFA decidió que su Comisión Legal revise los procedimientos disciplinarios y elabore un informe para la próxima reunión, programada para diciembre.

La medida abre una nueva etapa en la revisión del caso, mientras las versiones sobre una eventual intervención de Infantino siguen basándose en testimonios anónimos recogidos por el medio estadounidense.

Por ahora, la FIFA no ha modificado públicamente su versión sobre la participación de su presidente en la decisión relacionada con Balogun.

En resumen…