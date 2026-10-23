El delantero chileno estudia hacer uso de una cláusula y así dejar el cuadro canadiense antes de lo esperado.

Una fuerte polémica protagoniza el delantero chileno Alexis Sánchez, quien se negó a ingresar en los minutos finales del alargue en la final del Campeonato Canadiense, cuando el DT de CF Montréal, Philippe Eullaffroy, le iba a dar apenas segundos en cancha.

La situación escaló rápido y el estratega francés declaró que no estaba obligado a hacerlo jugar antes por ser el “famoso” del plantel, situación que demuestra el quiebre entre ambos.

Alexis no ha logrado ser el aporte que se esperaba en el conjunto norteamericano, de hecho, en 13 partidos (11 por la MLS y dos en el Campeonato Canadiense) no suma goles ni asistencias.

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¿A Chile? Alexis Sánchez estudia irse de CF Montréal

La situación es más grave de lo esperado y Alexis Sánchez está pensando en partir antes de tiempo de CF Montréal, y así salir del club a final de 2026.

Bajo la información de La Tercera, el Niño Maravilla analiza junto a sus agentes utilizar una cláusula de salir e irse del cuadro canadiense, donde nunca se ha sentido cómodo.

“Alexis Sánchez analiza su futuro en el club canadiense. A favor, tiene una cláusula de salida que está en su contrato y que puede ejecutarla a fin de año, lo que le permite evaluar distintas opciones al término de la temporada”, señaló el citado medio.

Alexis Sánchez piensa irse de la MLS. Foto: Stephen Brashear-Imagn Images

“Es una situación que estudia en estos momentos, pese a que su vínculo con el Montreal es por dos temporadas. Claro que su condición de Jugador Franquicia lo posiciona como la principal apuesta del club para las próximas campañas. Cuando el chileno llegó a Canadá, el equipo ya pasaba por un mal momento. Sin embargo, la situación no ha cambiado en el corto plazo. Es más, empeora”, agregó.

Alexis Sánchez piensa dejar el fútbol de la MLS y ahí surge la chance de que vuelva a Chile para el final de su carrera, tras un mal paso por el balompié norteamericano.

En síntesis

Alexis Sánchez se negó a ingresar en los minutos finales del alargue con CF Montréal .

se negó a ingresar en los minutos finales del alargue con . Alexis Sánchez suma cero goles y cero asistencias en 13 partidos con el club canadiense.

suma cero goles y cero asistencias en con el club canadiense. Alexis Sánchez evalúa ejecutar una cláusula de salida para dejar el club a fines de 2026.