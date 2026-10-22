La prensa local reaccionó a lo que fue la sorpresiva caída del Montreal en la final del Campeonato Canadiense.

El Montreal de Alexis Sánchez sumó a su ya desastrosa temporada una humillante derrota en la final del Campeonato Canadiense. Increíblemente un equipo de la MLS no pudo ante Forge, elenco de la Canadian Premier League, certamen que apenas existe desde el 2019.

Para más remate el delantero chileno no salió de la banca en el empate 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y posterior caída 4-2 vía penales, algo que ya está siendo analizado por los medios canadienses.

Y es que pese a que todavía no logra aportar ni goles ni asistencias en su nuevo club, la prensa local encuentra a lo menos sorpresivo que un jugador de la envergadura de Alexis Sánchez no haya jugado absolutamente nada en la final.

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Prensa canadiense alucinada por la suplencia de Alexis Sánchez

Así lo confirmó el medio Canadian Soccer Daily, donde publicaron una nota titulada “Alexis Sánchez fue relegado al banco del CF Montreal para la final”. Además, detallaron que “la gran historia de la noche, desde la perspectiva de Montreal, fue que Sánchez no ingresara al campo de juego”.

“Todavía no registra participaciones directas en goles con Montreal desde su fichaje de este verano”, agregaron.

Por su parte Northern Tribune apuntó que “el chileno todavía espera su primer gol y su primera asistencia”.

Alexis Sánchez no salió de la banca de suplentes en la final del Campeonato Canadiense. | Foto: Reuters Connect.

El próximo partido de Alexis Sánchez y compañía en el Montreal será ante Nashville SC este sábado 24 de octubre a las 14:30 (hora de Chile) por la fecha 31 de la MLS. En el torneo local el club del chileno es colista de la Conferencia Este y está a once puntos meterse en los playoffs.

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En síntesis