El cuadro canadiense sufrió una nueva derrota como local, esta vez ante el Atlanta United de Paulo Díaz, y depende de la calculadora para llegar a la postemporada.

La campaña del CF Montréal de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier ha sido para el olvido. Prueba de ello es que son los exclusivos colistas de la Conferencia Este en la Major League Soccer (MLS) y las chances de meterse a los Playoffs son mínimas.

Esas mismas se achicaron luego de la derrota que el cuadro canadiense sufrió como local por 3-0 ante el Atlanta United del central nacional Paulo Díaz que fue titular. Mientras el tocopillano estuvo en cancha durante 81 minutos, el ex cruzado no estuvo en la citación.

Gracias a esta derrota, el Montreal de Alexis está en la 15° y última posición del Este en la MLS con 24 puntos. Aunque por increíble que parezca las matemáticas todavía le permiten soñar con un lugar en la postemporada, aunque para ello necesitan de un milagro.

El milagro que necesita Alexis para entrar a Playoffs de MLS

Al equipo del Maravilla le restan cinco encuentros para concluir el calendario de la temporada regular en la liga estadounidense. Si tomamos en cuenta que la diferencia con el equipo que está en el noveno puesto para meterse al Play-In, que es FC Cincinnati es de 12 puntos, todavía es posible clasificar.

Aunque para ello, el equipo de Alexis Sánchez tiene la obligación de ganar todos y cada uno de los cinco encuentros que le restan y al mismo tiempo, esperar que el cuadro de Ohio pierda puntos en lo que le queda en la temporada 2026.

Los duelos que le quedan al CF Montreal son los siguientes:

Jornada 30 vs. Seattle Sounders / Sábado 17 de octubre / Lumen Field

/ Sábado 17 de octubre / Lumen Field Jornada 31 vs. Nashville / Sábado 24 de octubre / Estadio Saputo

/ Sábado 24 de octubre / Estadio Saputo Jornada 32 vs. Charlotte FC / Miércoles 28 de octubre / Estadio Bank of America

/ Miércoles 28 de octubre / Estadio Bank of America Jornada 33 vs. New York City / Sábado 31 de octubre / Citi Field

/ Sábado 31 de octubre / Citi Field Decision Day: vs. Vancouver Whitecaps / Sábado 7 de noviembre / Estadio Saputo

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En síntesis