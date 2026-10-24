El Ingeniero se refirió a los buenos resultados que ha obtenido su equipo en esta temporada.

Si hay alguien que se puede reír con ganas, es Manuel Pellegrini. Real Betis pasa por un positivo momento, con victorias importantes en La Liga y Champions League.

Los Verdiblancos enfrentan una temporada muy demandante, con la disputa del torneo de clubes más importante del mundo de por medio. Un desafío que lejos de quedarles grande, ha sido una verdadera motivación para el equipo y con buenos resultados así lo han demostrado.

Las reflexiones de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini es de esos entrenadores equilibrados, tanto dentro como fuera de la cancha. No se vuelve loco en las buenas, así como tampoco se marea en las malas. El chileno explica que todos los equipos tienen bajones durante las campañas, aunque espera que todavía no les suceda en Real Betis.

“Todos los equipos pasan momentos más o menos complicados durante la temporada. Es raro, el equipo tiene una regularidad completa. Nos tocó pasarlo y supimos superarlo. Ojalá esta temporada no nos sucediera, pero si sucede, vamos a intentar mejorarlo“, explicó Pellegrini. El DT incluso tuvo elogios para sus jugadores.

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“Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Es injusto comparar un momento con una temporada. La temporada pasada, no sé si la plantilla era mejor o peor, pero consiguió la clasificación a la Champions. Hace un par de años atrás, se consiguió la Copa del Rey, el primer año que estuvimos aquí“, complementó.

Real Betis enfrenta este domingo 25 de octubre a las 12:15 horas Celta de Vigo. Por ahora marchan en el 4° lugar de La Liga, mientras en Champions League suman 3 triunfos en 3 partidos. Muchos hablan de la mejor versión de los Verdiblancos, aunque Pellegrini se toma este presente con hielo.

Manuel Pellegrini está feliz en Real Betis. Imagen: Getty

“No hay que comparar. Los momentos son distintos, las situaciones son distintas. Estamos en un buen momento. Eso me permite a mí tener más variantes. No hay un once titular, porque cuando salen está con un rendimiento alto. Es lo que uno exige todos los días en los entrenamientos”, cerró el chileno.