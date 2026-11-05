El técnico de los lusos dio su impresión sobre la decisión de CR7 de no jugar más por su selección.

Para sorpresa de muchos o quizás de no tantos, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal. Quien no podía quedar indiferente, era el DT Jorge Jesus.

El Bicho había decidido seguir jugando por su país luego de la Copa del Mundo 2026, pero el final terminó siendo más abrupto de lo esperado. Luego de tener problemas con el mencionado Jesus, abandonó la última convocatoria e incluso fue sancionado.

Jesus despide a Ronaldo

Justo cuando venía una nueva convocatoria para la UEFA Nations League, existía el morbo de si Jorge Jesus seguiría considerando a Cristiano Ronaldo. CR7 optó por lo más sano y a través de redes sociales, oficializó su adiós a Portugal.

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla“, dijo Ronaldo para poner fin a su etapa con la camiseta de su país.

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Ahora faltaba conocer la opinión de Jorge Jesus al respecto. El entrenador explicó que él seguía contando con la leyenda de Real Madrid como posible convocado, pero que su retiro lo obliga a cambiar esto. “La decisión es suya“, dijo el DT luso a Canal 11.

“Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo“, señaló Jesus, quien ya había trabajado con Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita. Más allá de sus problemas en la selección, el entrenador valoró su legado.

Cristiano Ronaldo jugó por Portugal entre 2003 y 2026. Imagen: Getty

“Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección”, cerró Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo jugó 234 partidos con Portugal, anotando 146 goles. Ganó tres títulos: dos UEFA Nations League y la histórica Eurocopa de 2016.