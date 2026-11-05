El Bicho confirmó en sus redes sociales que dice que adiós al combinado luso, justo después de su polémica última nominación en la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo remeció al mundo del fútbol con un importante anuncio este jueves. Por medio de sus redes sociales, el Bicho confirmó su retiro definitivo de la selección de Portugal, poniendo fin a una carrera defendiendo a su país que se extendió por 23 años.

En un emotivo video el atacante de 41 años oficializó su adiós del combinado luso, justo después de una convulsionada última presencia, donde se peleó con el entrenador Jorge Jesus por sus pocos minutos de acción en la UEFA Nations League.

ver también Cristiano Ronaldo se burla de la sanción de Portugal: la multa que paga en solo 39 segundos

Cristiano Ronaldo se retira de Portugal

El delantero afirmó en su cuenta de Instagram que “llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”.

“No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, concluyó el histórico goleador portugués.

Cristiano Ronaldo se marcha de Portugal como el máximo goleador en la historia de su país. | Foto: Getty Images.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo baja el telón de una carrera brillante a nivel de selecciones. Con Portugal debutó en el 2003 y llegó a convertir 146 goles en 233 partidos, siendo con esto el máximo goleador histórico de su país.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Además, con los lusos ganó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League del 2019 y 2025. Disputó también seis Copas del Mundo, llegando a obtener un cuarto lugar en Alemania 2006.

ver también “Mejor largarse”: Romario sale a defender a Cristiano Ronaldo por polémica con Jorge Jesus

En síntesis