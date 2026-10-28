Cristiano Ronaldo vuelve a la prelista de Portugal para la Liga de Naciones tras su conflicto con el DT.

Cristiano Ronaldo podría dejar atrás su polémica con el DT de Portugal, Jorge Jesus. El atacante aparece en la prelista de convocados para los partidos ante Dinamarca y Gales, programados para noviembre.

El capitán portugués quedó en el centro de la controversia tras abandonar la concentración nacional el 30 de septiembre, luego de sus diferencias con el entrenador por no haber ingresado en el partido frente a Noruega.

CR7 recibió una sanción tras abandonar la concentración por diferencias con Jorge Jesus.

La sanción que recibió Cristiano Ronaldo

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol sancionó al delantero con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.

La medida se aplicó después de su salida de la concentración, aunque el castigo quedó prácticamente cumplido de forma automática, por lo que Ronaldo estaría disponible para los próximos compromisos de su selección.

En un comunicado publicado el 6 de octubre, el jugador acusó a Jorge Jesus de haber “incumplido su palabra”. Según explicó, el técnico lo hizo calentar durante cerca de media hora, pero finalmente no lo ingresó ante Noruega.

Pese a sus críticas, el atacante manifestó su disposición a regresar al equipo si se encontraba en buenas condiciones físicas.

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Portugal prepara sus próximos desafíos

Portugal enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y visitará a Gales el 17 del mismo mes por la Liga de Naciones.

La selección portuguesa lidera su grupo tras ganar sus primeros cuatro encuentros y ya aseguró su presencia en la siguiente fase del torneo.

La aparición de Cristiano en la prelista abre la posibilidad de un regreso, aunque todavía no constituye una confirmación de su convocatoria definitiva ni de una reconciliación oficial con el entrenador.

En resumen…