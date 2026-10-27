Luego de la polémica salida del Bicho de su seleccionado, el entrenador de los lusos decidió si lo seguirá considerando.

Cristiano Ronaldo es el jugador más importante en la historia de la selección de Portugal. Por esta razón, hay mucha incertidumbre sobre su futuro, aunque ahora salió una pista clave.

El Bicho decidió seguir con su equipo nacional luego de la última Copa del Mundo, pero en la siguiente convocatoria tuvo un encontrón con el DT, Jorge Jesus, por no tener los minutos esperados y decidió irse de la concentración de los lusos.

Ronaldo aparece en la prenómina

Tras la brusca salida de Cristiano Ronaldo de Portugal, el jugador fue suspendido por un mes y recibió una multa económica por su “pataleta”. A pesar de esto, no quedó inhabilitado para regresar a su selección. Ahora la última palabra la tiene el entrenador.

El próximo mes de noviembre los lusos tendrán que enfrentar a Dinamarca y Gales por la UEFA Nations League. La pregunta en Lisboa es una sola: ¿Estará Ronaldo convocado? Pues bien, salió a la luz una información que aclara todo.

ver también “Mejor largarse”: Romario sale a defender a Cristiano Ronaldo por polémica con Jorge Jesus

Según la prensa portuguesa, Cristiano Ronaldo aparece en la prénomina para la próxima fecha FIFA. De este modo, es muy probable que el jugador siga siendo considerado por Jorge Jesus en la selección y que forme parte de los siguientes encuentros.

Ya estando en al prenómina, queda claro que el Bicho sigue siendo convocable para el entrenador. Si la relación estuviera totalmente cortada, no aparecería ni en las cómicas. Ahora resta por esperar la decisión final de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo ha ganado tres título con Portugal. Imagen: Getty

Portugal enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre como local y a Gales el 17 del mismo mes como visita. Solo el paso de los días responderá si Cristiano Ronaldo dirá presente, aunque por ahora la respuesta parecería ser que ¡Siuuu!