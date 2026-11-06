El DT portugués descartó responsabilidad en la salida del delantero y destacó la amistad que construyeron en Arabia Saudita.

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sigue generando repercusiones. Esta vez fue el entrenador del conjunto luso, Jorge Jesus, quien abordó el tema y reconoció que esperaba volver a contar con él.

En una rueda de prensa, el técnico aseguró que tenía previsto convocar al atacante, cuyo retiro del equipo nacional lo tomó por sorpresa.

CR7 le puso punto final a su etapa como jugador de Portugal.

Jorge Jesus descarta responsabilidad en la salida de CR7

“Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”, señaló.

El entrenador afirmó que se enteró de la decisión de CR7 al mismo tiempo que el resto del público y reconoció que no conoce los motivos que llevaron al futbolista a poner fin a su etapa con Portugal, “Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada”.

También descartó que exista resentimiento entre ambos, pese a las diferencias que protagonizaron durante su etapa en Arabia Saudita. Por el contrario, destacó la amistad que construyeron en Al Nassr.

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Además, defendió las decisiones que tomó como entrenador y aseguró que no cambiaría su manera de actuar.

“Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera. No me siento culpable de nada”, afirmó.

La salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Cristiano Ronaldo, anunció su retiro de la selección portuguesa mediante un video publicado en sus redes sociales.

Su decisión llegó después de un episodio ocurrido el 30 de septiembre, cuando abandonó la concentración del equipo tras quedar fuera del partido frente a Noruega, disputado en Oslo que terminó con triunfo local por 2-1.

El delantero recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.Una vez cumplido ese castigo, tenía la posibilidad de volver a ser convocado, pero finalmente optó por cerrar su ciclo con el combinado nacional.

En resumen…