El ex alcalde Rebolledo contó que le ofreció a la U y Palestino compartir la localía en el reducto Municipal, pero fue el presidente de Azul Azul quien se negó.

El estadio de Universidad de Chile es un tema sensible para los hinchas bullangueros, pero esta historia revela la vez que pudieron tener un reducto y José Yuraszeck se negó.

Así al menos lo recuerda el ex alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quien en conversación con el medio Minuto 90, destapó la gran oportunidad que se perdió la U con el estadio Municipal, que utiliza Palestino.

Fue en la previa del duelo de los azules ante Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, que el ex edil conversó sobre este momento, revelando una versión desconocida de los hechos.

El estadio La Cisterna pudo ser compartido por Palestino y la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U no quiso el estadio Municipal de La Cisterna

Santiago Rebolledo le abrió las puertas a Universidad de Chile en La Cisterna, donde fue parte del comodato del Centro Deportivo Azul, donde actualmente es el centro de operaciones del club.

Pero en estas buenas conversaciones, siempre se comentó de ir por el estadio Municipal, ubicado al costado del CDA, en algo que nunca se concretó, en versión oficial por el rechazo del Consejo Municipal de la comuna.

Fue entonces que Rebolledo ahora cuenta otra versión, donde apunta a Yuraszeck por rechazar la idea: “Fui alcalde de La Cisterna cuatro periodos y llevé a la U con el CDA, que es obra de quien habla junto con los dirigentes de la época, que casi los obligué a que tuvieran el centro de entrenamiento y no quisieron el estadio de Palestino, si no la U tendría estadio, se los ofrecí”.

Por lo mismo, entregó detalles de lo que pasó en ese momento, donde deja en claro que el ex presidente de Azul Azul miró en menos el estadio Municipal, por lo que no se concretó, dejando de lado la versión del Consejo Municipal.

“Yuraszeck me dijo ‘tenemos 19 mil abonados y el estadio hace 12 mil’. Conversé con los dirigentes de Palestino, me dijeron ‘vamos, una fecha la U y otra Palestino, vamos’. La U tendría estadio en este minuto, pero Yuraszeck no quiso y Federico Valdés si quería”, cerró.

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