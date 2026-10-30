Cruzados y Azules disputarán el clásico universitario, clave por el segundo lugar de la Liga de Primera y el cupo Chile 2 a Copa Libertadores 2027.

Universidad Católica junto a su mainsponsor JugaBet, llega a la fecha 26 de la Liga de Primera con uno de los partidos más esperados, recibiendo a U. de Chile, en una nueva edición del Clásico Universitario.

Colo Colo lidera con 55 puntos, la U ocupa el segundo lugar con 48 unidades y la UC marcha tercera con 43. Los azules se están quedando con el cupo Chile 2 a Copa Libertadores 2027 y una victoria cruzada podría estrechar la diferencia.

En JugaBet el triunfo de Católica está pagando 2.54. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 25.400. El empate tiene un factor de 3.60 y la victoria de U. de Chile 2.82.

Católica y la U disputarán el clásico este domingo 1 de noviembre.

¿Cuándo y a qué hora juega la UC vs. Universidad de Chile?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile será este domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 17:15 horas, en el Claro Arena.

Duelo correspondiente a la edición número 252 de esta histórica rivalidad del fútbol chileno.

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Cómo llega U. Católica y la U

La UC viene de igualar 1-1 frente a Audax Italiano, resultado que no dejó conforme a Garnero, quien reconoció que al equipo le está costando transformar las ocasiones en goles.

“No puedo estar tranquilo, de seis puntos sacamos uno”, expresó el entrenador cruzado, apuntando al momento que atraviesa su equipo.

La U, en cambio, llega con confianza después de conseguir dos triunfos consecutivos goleando 6-0 a Ñublense y luego 4-1 a Everton. Fernando Gago, anticipó que mantendrá la propuesta ofensiva en el clásico universitario.

En resumen…