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Liga de Primera

El gran cambio que piensa Ñublense para la “final” ante Colo Colo donde puede haber campeón de la Liga de Primera

El cuadro albo puede coronarse en la próxima fecha, cuando visite a los Diablos Rojos, en duelo que puede cambiar de sede.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo está a un paso de ser campeón.
© PhotosportColo Colo está a un paso de ser campeón.

La Liga de Primera está llegando a su final y la fecha 27° del torneo puede ser decisiva, ya que Colo Colo tiene la gran chance de ser campeón y así bajar su estrella número 35 de su rica historia.

Los albos hicieron su tarea en la jornada 26 y el pasado viernes le dieron un toque a Universidad de Concepción, gracias a un contundente 6-1 con cuatro goles de Javier Correa.

El regreso a los triunfos de Colo Colo le dio una ventaja de 10 puntos sobre Universidad de Chile, la que se mantuvo este domingo tras la victoria de Universidad Católica sobre los azules en el Clásico, por ende, si el Cacique vence a Ñublense en la siguiente fecha es campeón.

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Ñublense estudia cambiar de estadio para recibir a Colo Colo

Colo Colo visita a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera, partido que puede ser histórico, porque si gana la tienda de Fernando Ortiz va a quedarse con su estrella número 35 en el fútbol chileno.

La dirigencia del elenco de Chillán ya está planificando el duelo con los albos y empieza a surgir la opción de un cambio de estadio, para que el compromiso clave tenga un escenario más amplio.

Colo Colo buscará el título ante Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Colo Colo buscará el título ante Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Surge la opción, aunque remota, que Ñublense haga gestiones para trasladar su localía al estadio Ester Roa de Concepción, que cuenta con el triple de capacidad en relación al Nelson Oyarzún de Chillán.

La idea está sobre la mesa, aunque aún no hay nada formal, porque el duelo está programado por la ANFP para el próximo domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas en Chillán.

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