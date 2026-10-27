La ANFP definió al árbitro que estará a cargo de una nueva edición del Clásico Universitario. Diego Flores impartirá justicia en el choque entre U. Católica y U. de Chile este domingo en el Claro Arena.

Su designación, trae de vuelta un episodio que marcó a la UC durante agosto: las duras críticas de su entrenador, Daniel Garnero, tras una derrota frente a Ñublense.

Daniel Garnero criticó duramente al juez tras la derrota 2-1 ante Ñublense en agosto.

La polémica entre Garnero y Diego Flores

El pasado 22 de agosto, Católica cayó por 2-1 ante Ñublense en el Claro Arena, duelo marcado por las expulsiones de Fernando Zuqui y Matías Palavecino. La primera roja llegó a los seis minutos.

Tras el partido, Garnero apuntó contra el desempeño arbitral y cuestionó la forma en que Flores se relacionaba con los jugadores y entrenadores.

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“Me dijeron que había sido gendarme él… Se piensa que soy un subalterno de él, que me quiere retar en todos los tiros”, expresó el técnico argentino.

El entrenador cruzado también fue enfático al referirse al rol del juez: “Es un árbitro de fútbol, no es la autoridad, es un árbitro, tiene que dirigir, tiene que cobrar correctamente”.

Además, Garnero lamentó la expulsión de Zuqui por el impacto que tuvo en el desarrollo del partido. “Quedar con un jugador menos a los seis minutos te condiciona”, sostuvo.

En resumen…