Este futbolista de 19 años, que ha sido muy considerado por Luis Marcoleta esta temporada, tuvo un destacado nivel ante Curicó Unido y en vivo por televisión aprovechó de desmitificar una información que se dio por hecha en torno a él y su padre.

Deportes Antofagasta aplastó por 4-0 a Curicó Unido en la Primera B, confirmó su fortaleza para pelear por un cupo a la élite del fútbol chileno en la Liguilla de Ascenso y tuvo como buena figura a un volante ofensivo que desmitificó su parentesco con un mundialista de la Roja.

La referencia es para un volante ofensivo de 19 años que llegó a los Pumas desde Deportes Temuco en enero de esta temporada. Y que ya ha disputado 22 partidos en la presente campaña. Se trata de Vicente Aros, quien se ha ganado la confianza de Luis Marcoleta a lo largo de este 2026.

Un jugador que ratificó parte de las expectativas que el club de la Perla del Norte tiene en él en esta contundente victoria sobre los Torteros. De hecho, Aros fue destacado como el jugador del partido por los participantes de la transmisión de TNT Sports.

“Les agradezco a mis compañeros, gracias a ellos es posible esto. Fue un partido súper bueno, lo jugamos desde el primer hasta el último minuto. Esas mismas ganas tendremos en la liguilla”, manifestó Aros al canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

Eso sí, también aprovechó de desmitificar su parentesco con Mauricio Aros, quien jugó por la selección chilena la Copa del Mundo en Francia 98. “No es. Mi papá se llama Jorge Aros”, contó el Vicho en esa entrevista que le concedió a la periodista Gabriela Pérez.

Vicente Aros (32) en acción ante Universidad de Chile en la Copa Chile. (Pedro Tapia/Photosport).

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Vicente Aros de Antofagasta desmiente ser hijo de un mundialista en la Roja

Vicente Aros ha sumado muchos minutos Sub 21 para Deportes Antofagasta esta temporada y descartó ser descendiente de Mauricio Aros, otrora jugador de Universidad de Chile y el Feyenoord de Países Bajos que fue mundialista con la Roja de Nelson Acosta.

Mauricio Aros y Leonardo en el partido que Chile perdió vs Brasil en los octavos de final del Mundial de Francia 98. (Getty Images).

“Estoy muy orgulloso de ser Aros, pero no ese Aros”, apuntó el “32” de los Pumas sobre una información que se difundió en algunos medios. Y prosiguió con lo bien que le ha sentado cambiar la región de la Araucanía por la de Antofagasta en su crecimiento.

Vicente Aros en acción por Deportes Temuco en la Copa Chile 2023. (Eduardo Fortes/Photosport).

Frente a eso, celebró el resultado. “Gracias a dios se dio el resultado que queríamos, seguiremos luchando hasta el final. Todos me han tratado súper bien, he sentido como que siempre he estado acá”, sentenció Vicente Aros, quien quiere continuar con su alza futbolística.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Antofagasta se ubica en el 4° puesto de la tabla de posiciones de la Primera B a falta de una fecha por jugar. Tiene su presencia asegurada en la Liguilla de Ascenso.