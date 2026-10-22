El ex presidente de la ANFP se ha reinventado en Estados Unidos con un negocio.

Sergio Jadue quedó habilitado para regresar a Chile, debido a que fue sobreseído de los cargos que pesaban en su contra. Sin embargo, al parecer su presente seguirá en Estados Unidos.

A fines de 2015, mientras La Roja perdía con Uruguay en el Estadio Centenario, Jadue llegó escoltado por Carabineros al Aeropuerto Arturo Merino Benítez y se subió a un avión para jamás volver. De ahí, empezó su vida en Miami y las postergaciones de su sentencia en la tierra del Tío Sam.

Jadue no volvería a Chile

El miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó que Sergio Jadue quedaba sobreseído por delitos tributarios y declaración indebida de impuestos. ¿Qué significa esto? Que ya no tiene problemas pendientes con la justicia chilena, por lo que puede regresar libre de todo cargo.

Con esto, comenzaron las especulaciones de Jadue volvería al país una vez que termine sus asuntos en Estados Unidos, donde todavía espera sentencia. Sin embargo, ahora surge una información nueva, la cual hace cambiar este pensamiento.

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De acuerdo a Radio ADN, Sergio Jadue ha logrado reinventarse en Miami. De hecho, cuenta con un emprendimiento turístico vinculado con el arriendo de yates en esa localidad. Considerando que el calerano ya lleva más de 10 años en el estado de Florida, no es llegar y volver. Sus dos hijos también están allá.

“Me imagino, es algo que lo digo yo, querrá venir a Chile, pero no sé si es fácil, tiene su vida allá, la hija en el colegio, pero allá tiene su vida armada, no me imagino que por este hecho se desencadene inmediatamente que quiera venir a radicarse en Chile“, indicó Marcelo Hadwa, abogado de Sergio Jadue, a RedGol.

Jadue no está en Chile desde 2015. Imagen: Photosport

Por ahora, Jadue no tendría planeado hacer las maletas y cantar “Vuelvo” de Illapu. Al parecer el presente del controvertido ex presidente de la ANFP seguirá en Estados Unidos, donde con su emprendimiento vive su propio sueño americano.