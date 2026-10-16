El ex delantero aseguró que el todavía entrenador de la selección chilena se comunicó luego de algunas críticas. “Imagínate el mensaje que le das a tus jugadores”, afirmó.

El ciclo de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena ha estado marcado por una serie de polémicas declaraciones. Y es que el entrenador del equipo de todos no ha tenido ningún filtro para criticar el nivel del fútbol chileno a la hora de armar sus nóminas.

Uno que salió a criticar en su momento esta postura de Córdova de tirar tan para abajo a nuestra liga fue Reinaldo Navia, quien hace un par de semanas a Directv Sports afirmó que “siento que de repente Córdova es un poco egocéntrico y un poco soberbio para ciertas cosas”.

“Viendo las declaraciones del otro día eran un poco culpando prácticamente a los jugadores, al torneo chileno. Entiendo que a lo mejor sí hemos decaído, nos falta muchísimo todavía, pero también hay que asumir responsabilidades”, agregó.

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Pues bien, estos dichos generaron la respuesta del entrenador, quien tomó su celular para comunicarse directamente con Navia, algo que el propio ex delantero reveló.

Navia destapa charla con Córdova por sus críticas en la selección chilena

En conversación con el canal de Youtube TV Sanhueza el ex atacante reveló que “Córdova dijo que el fútbol chileno no está preparado para competir a grandes niveles y yo le fui un poco encima y le molestó. A los días me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo ‘Choro, cómo me criticai, si tú supieras lo que está pasando en el fútbol chileno’”.

“Yo hubiese estado en la selección, con el carácter que tengo yo, si yo escucho eso que dice Nico (Córdova), yo voy y lo encaro. No me importa si me saca de la selección o no, está diciendo que somos malos”, añadió Navia.

Nicolás Córdova debería dirigir en noviembre sus últimos partidos en la selección chilena. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex Santiago Wanderers declaró que “no puedes decir eso. Hay cosas para decir y cosas que no. Si tu técnico dice que el chileno no está preparado para competir, está diciendo que somos mediocres, que no nos alcanza y que somos malos. Imagínate el mensaje que le das a tus jugadores”.

“Nicolás Córdova tampoco jugó en grandes equipos que digamos o tuvo una carrera muy exitosa. Tampoco fue un jugador muy destacado a nivel selección”, concluyó.

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En síntesis