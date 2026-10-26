Mbappé marcó un doblete en el 2-1 ante Barcelona y llegó a ocho goles en sus primeros siete clásicos, superando el registro de Messi.

Kylian Mbappé fue la gran figura del triunfo del Real Madrid por 2-1 ante Barcelona, al marcar los dos goles del equipo merengue y alcanzar una nueva marca personal en el clásico español.

El delantero francés llegó a ocho goles en sus primeras siete participaciones en el clásico, superando los seis tantos que Lionel Messi anotó en sus primeros siete enfrentamientos entre ambos equipos durante el siglo XXI.

Kylian Mbappé le anotó un doblete a Barcelona en el clásico español.

Mbappé supera los 100 goles con Real Madrid

La victoria en el Camp Nou tuvo un significado especial para el atacante: superó la barrera de los 100 goles oficiales con el Real Madrid. Su primera conquista fue en agosto de 2024, desde entonces, se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo.

Cristiano Ronaldo fue el único futbolista que alcanzó antes ese centenar de anotaciones con la camiseta merengue durante ese periodo.

Tras el encuentro, Mbappé destacó el trabajo colectivo y valoró la importancia de la victoria para el equipo.

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Barcelona: una de las principales víctimas de Mbappé

Desde su llegada al Real Madrid, Barcelona se ha convertido en el rival español al que más goles le ha marcado Mbappé: ocho en total.

Luego aparece la Real Sociedad, con siete tantos, y Villarreal, con cinco, como los otros equipos que más han sufrido las anotaciones del delantero francés con el cuadro blanco.

El doblete en el Camp Nou, además de darle una victoria importante al Real Madrid, reforzó el protagonismo de Mbappé en los clásicos y su impacto goleador desde que llegó a España.

En resumen…