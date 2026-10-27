El delantero del Real Madrid reconoció que sus dichos pudieron ofender a la comunidad china y expresó su arrepentimiento.

Kylian Mbappé salió a dar explicaciones tras la polémica que protagonizó en China. El delantero francés del Real Madrid publicó un comunicado en tres idiomas para disculparse,por unos comentarios que generaron molestia entre los ciudadanos del país asiático.

El conflicto surgió a raíz de sus declaraciones sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, exlíder chino. La controversia escaló hasta provocar la suspensión de transmisiones de La Liga y la ruptura de acuerdos comerciales, según informó EFE.

La polémica provocó medidas comerciales y suspendieron las transmisiones de La Liga en China.

El mensaje de Mbappé para el pueblo chino

En su comunicado, difundido en francés, chino e inglés, el futbolista reconoció que su reacción fue inapropiada y que sus palabras pudieron herir a numerosas personas.

“Pido disculpas a todas aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención”, expresó.

El atacante también manifestó que siente un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamentó sinceramente lo ocurrido.

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La polémica llegó hasta el gobierno chino

El caso adquirió mayor relevancia después de que el Ministerio de Exteriores de China advirtiera que las palabras y acciones que hieran los sentimientos de su pueblo serán rechazadas por distintos sectores de la sociedad.

Por su parte, La Liga lamentó la ofensa que los comentarios de Mbappé pudieron causar entre los aficionados chinos y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en el país.

El episodio abre un nuevo frente para el campeonato español en uno de sus mercados internacionales, mientras el delantero francés intenta cerrar la controversia con sus disculpas públicas.

En resumen…