Con su doblete a Barcelona, el francés está muy cerca de pasar al chileno por lo hecho en los Merengues.

Real Madrid celebró ante Barcelona gracias a una importante actuación de Kylian Mbappé. Con esto además, el francés quedó muy cerca de pasar en goles a Iván Luis Zamorano.

En un clásico donde los Culés llegaban como amplios favoritos por su inicio perfecto en La Liga, los Merengues supieron sufrir al estilo José Mourinho y gracias a un doblete del ex PSG, se llevaron los 3 puntos de Camp Nou de forma sorpresiva.

Mbappé pisa los talones a Zamorano

Si bien Real Madrid tuvo varios puntos altos ante Barcelona, como la actuación descomunal de Jude Bellingham o los tapadones de Andriy Lunin, quien reemplazó a Thibaut Courtois por una gripe, sin dudas que Kylian Mbappé se llevó todas las luces por su doblete en el triunfo por 2-1.

Curiosamente, con sus dos tantos ante los Culés, Mbappé alcanzó los 100 goles en los Merengues. Una locura pensando que lleva poco más de dos años en la Casa Blanca, pero que habla de su jerarquía como delantero.

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Además, los 100 goles del formado en Mónaco lo dejan a un paso de superar la huella goleadora de Iván Zamorano en Real Madrid. El chileno anotó 101 tantos en 173 encuentros, mientras el galo recién lleva 116 partidos. Otros tiempos, pero esto grafica lo hecho por el maipucino en el club más importante del mundo.

Por si fuera poco, Mbappé igualó a Zamorano en goles a Barcelona en el clásico. El chileno le anotó 8 goles a los culés en 12 partidos, lo que es un gran promedio, pero ahora el francés llegó a 8 tantos en 7 encuentros. Lo de Donatello es de otro planeta.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador extranjero y de la historia de Real Madrid con 450 goles. Iván Zamorano ocupa el 9° lugar entre los forasteros con 101 tantos y Kylian Mbappé el 10° puesto con 100 anotaciones. Pronto el galo superará al chileno, pero eso no implica que borra su huella, solo demuestra el gran nivel que tuvo Bam-Bam con la camiseta más pesada del mundo.