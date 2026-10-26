Los Azules enfrentan a Everton, donde tres futbolistas claves para Fernando Gago tendrán que cuidarse.

Universidad de Chile tiene un duelo clave ante Everton, pero sin querer queriendo mira de reojo el clásico contra Universidad Católica. Claro, hay tres jugadores que podrían quedar fuera por amarillas.

El Romántico Viajero tiene una oportunidad inmejorable de darle dramatismo a la definición por el título. Resulta que Colo Colo otra vez no pudo ganar y abrió la opción de que el Bulla se acerque en la tabla. Ahora son los dirigidos por Fernando Gago quienes deben hacer su tarea.

Los tres jugadores de la U en peligro

Entre clima y el raro calendario del fútbol nacional, es que Universidad de Chile suma dos semanas sin saltar al terreno de juego. Su último antecedente fue la victoria por 6-0 ante Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua, mismo escenario de hoy.

El tema es que como Colo Colo empató con Palestino, los Azules tienen la opción, en caso de ganar, de quedar a 7 puntos de los Albos. Sigue siendo una amplia ventaja, pero la tendencia a la baja de los de Macul hace prender una pequeña llama de ilusión restando solo cinco fechas.

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Ahora el desafío es vencer a Everton, aunque es imposible no mirar de reojo el calendario, ya que en la próxima fecha la U tendrá que medirse ante Universidad Católica en el Claro Arena. El tema es que hay tres titulares que están a una amarilla de perderse el clásico, por lo que deben cuidarse ante los Ruleteros.

Se trata de Gabriel Castellón, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero. Tres jugadores fundamentales para Fernando Gago y su esquema. Si bien es complejo entrar a la cancha con freno de mano, sí se puede evitar caer en acciones innecesarias como los reclamos al árbitro.

Zaldivia es uno de los referentes de U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará a Everton este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras el duelo contra Universidad Católica será el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, en el Claro Arena de Las Condes.