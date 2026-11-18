Jorge Uauy y Jorge Yunge luchan por ser el sucesor de Pablo Milad en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Este jueves 19 de noviembre se vivirá un día clave en el fútbol chileno con las elecciones del ANFP. Jorge Uauy y Jorge Yunge compiten por suceder a Pablo Milad, viviendo horas claves para convencer a los últimos indecisos para obtener su voto.

La cita será en el Hotel Mandarín Oriental de Santiago, donde los 16 clubes de Primera División y los 16 de la Primera B votarán por el nuevo mandamás del fútbol chileno. Ahí, los votos de los equipos de la división de oro valen doble, mientras que los de la división de plata solo uno.

El ganador debe alcanzar el 50% más uno de los votos para poder ser ganador y, en caso de que no se produzca ese escenario, hay que ir a una segunda vuelta, donde el que obtenga más sufragios se quedará con la presidencia.

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Uauy lidera en la ANFP, pero todo apunta a una segunda vuelta

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en esta carrera el que estaría tomando la delantera es Jorge Uauy. El ex presidente de Palestino cuenta con 20 votos gracias al apoyo de Universidad de Chile, Huachipato, Palestino, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Universidad de Concepción, Deportes La Serena, Everton, Cobreloa, Deportes Recoleta, Deportes Iquique, San Marcos de Arica, Deportes Puerto Montt y Unión Española.

Por su parte Jorge Yunge contaría con 9 votos. El actual secretario ejecutivo del fútbol de la ANFP tiene el respaldo Colo Colo, Unión La Calera, Santiago Wanderers, Deportes Santa Cruz, Curicó Unido, Deportes Temuco y Magallanes. Además, se pueden sumar Unión San Felipe, así como también San Luis de Quillota y Deportes Limache.

Jorge Uauy y Jorge Yunge competirán este jueves por ser el nuevo presidente de la ANFP. | Foto: Photosport.

Sacando cuentas, el escenario dicta que pese a tener una amplia ventaja, Uauy no cuenta con los 25 votos para poder ganar en primera vuelta, lo que obliga a una nueva votación para ver si por esa vía se queda con la presidencia de la ANFP.

Acá es donde serán claves el grupo de los equipos indecisos, quienes todavía no han dado muestras de algún apoyo. Ahí destacan Audax Italiano, O’Higgins, Rangers y Deportes Antofagasta.

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En síntesis