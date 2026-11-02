El ex DT de Ecuador toma fuerza en la lista oficialista de Pablo Milad rumbo a las elecciones en Quilín. Viene de visitar el país hace unas semanas.

Sebastián Beccacece vuelve a aparecer en el radar de la selección chilena como uno de los posibles nombres a tomar la banca. Si bien Manuel Pellegrini es la gran obsesión en la Federación y la ANFP, el argentino también interesa para suceder a Nicolás Córdova.

“Sebastián Beccacece fue contactado, lo tienen como una opción para la banca de la selección chilena y tomaría fuerza su nombre si es que sale elegido como nuevo Presidente de la ANFP, Jorge Yunge”, avisó Renzo Luvecce, periodista nacional.

Pese a que primero se debe elegir la nueva directiva de la ANFP, y luego la Federación de Fútbol de Chile, ya hay gestiones para dar con el DT rumbo al proceso 2030. Ahí, el ex estratega de Ecuador es un nombre que siempre ha sonado en nuestro país.

Las razones para inclinarse por Beccacece

Siempre según la citada fuente, Sebastián Beccacece es la gran carta de Jorge Yunge en caso de ganar las elecciones de la ANFP este 19 de noviembre. Pese a que Manuel Pellegrini es la carta número uno, ya se baraja fuerte la opción del ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja.

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“No hay nada formal por ahora, pero sí llena el gusto por el proceso que realizó al mando de Ecuador”, dice el periodista especialista en mercado de pases. Es ahí donde su conocimiento del fútbol chileno también ayuda a inclinar la balanza a su lado.

Sebastián Beccacece fue ayudante de Jorge Sampaoli en O’Higgins y U de Chile, además de la selección chilena. Sumado a eso, dirigió a los azules en 2016, por lo que tiene amplio recorrido en nuestro balompié.

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“Yo siempre estoy agradecido con todo lo que me han brindado el pueblo chileno y los futbolistas”, dijo recientemente en su visita a la despedida de Matías Rodríguez. De paso, elogió a Manuel Pellegrini como candidato a la Roja.