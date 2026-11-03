El campeón con Colo Colo es uno de los candidatos a La Roja, pero tiene otra opción para volver a dirigir.

Gustavo Quinteros es un entrenador de gran trayectoria. Por esta razón, no es extraño que sea candidato a la selección chilena, aunque parece que un club se está adelantando.

Resulta que el argentino nacionalizado boliviano está disponible, por lo que con el aval de haber sido campeón en cuatro países, es apetecible para cualquier equipo importante de América. Es así como surgió una opción en un grande del continente.

El interesado en Gustavo Quinteros

Desde su paso por Universidad Católica y Colo Colo, siendo campeón en ambos, que Gustavo Quinteros es siempre asociado a la selección chilena. Sin embargo, ante la incertidumbre de quién será el nuevo presidente de la ANFP, es que el entrenador estaría mirando a otro rumbo.

Quinteros quiere volver a dirigir y es así como surgió una importante opción en Colombia. De acuerdo al periodista Mariano Olsen, el ex seleccionador boliviano es una de las principales cartas para asumir en Junior de Barranquilla de cara al 2027.

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“El entrenador argentino suma 23 años de trayectoria: campeón en Argentina (Vélez Sarsfield), en Chile (U. Católica y Colo Colo), en Ecuador (Emelec) y en Bolivia (Bolívar, Blooming y Oriente Petrolero)”, destacó Olsen.

Junior ha tenido una muy mala campaña en esta segunda parte del 2026 y no lograron clasificar a la postemporada para ir por el título. Es por esta razón que quieren a un entrenador de prestigio para volver a ser protagonistas, donde Quinteros parece cumplir con ese perfil.

Quinteros podría asumir en Junior de Barranquilla. Imagen: Photosport

Gustavo Quinteros dirigió por última vez en Independiente, donde se fue en agosto de 2026 por malos resultados tras casi un año en el cargo. En Chile conquistó seis títulos: cuatro con Colo Colo y dos con Universidad Católica.