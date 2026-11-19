Deportes Santa Cruz, elenco que se salvó con justo de bajar a la Segunda División Profesional, tendrá dificultades para poder jugar en el Estadio Joaquín Muñoz García.

Más que un festejo, lo de Deportes Santa Cruz al término de la Primera B fue casi un desahogo. El cuadro de la Región de O’Higgins se salvó con los justo de descender a la Segunda División Profesional, sellando su permanencia recién en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026.

Lamentablemente el panorama para el 2027 no se ve mucho mejor para los Unionistas, ya que en la próxima temporada al parecer tendrán problemas para ejercer la localía.

El Estadio Joaquín Muñoz García está en entredicho de acuerdo a lo informado por el propio presidente del club, Alex Orellana, quien confirmó que hay varias certificaciones que están pendientes para su uso en el fútbol profesional.

ver también Fue campeón en Chile, zafó del descenso en la Primera B y sufre por Rangers en Segunda: “Duele, es el club al que llegué”

Deportes Santa Cruz podría quedarse sin estadio en la Primera B

El dirigente declaró en charla con Radio Santa Cruz FM, sin entregar mayores detalles que “hay requerimientos de ingresos, que lamentablemente para certificarlos creo que nos van a jugar en contra”.

El Estadio Joaquín Muñoz García está en entredicho de cara a la temporada 2027 de la Primera B. | Foto: Ñublense.

Cabe recordar que el Estadio Joaquín Muñoz García, recinto para unos 5000 espectadores, ya tuvo inconvenientes para su uso en este 2026. ¿La razón? Pues la implementación del VAR, tema que finalmente se puso solventar.

Deportes Santa Cruz en esta temporada finalizó en el puesto 14° con 25 puntos luego de cuatro triunfos, trece empates y trece derrotas. Se salvó del descenso por apenas tres puntos de diferencia respecto a Rangers, elenco que terminó bajando a la Segunda División Profesional.

ver también Gerente de Santa Cruz amenaza a relator tras empate en Copiapó: “Maric… conch…”

En síntesis