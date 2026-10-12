El delantero de la Roja se desahogó en redes sociales tras los escasos minutos y polémicas de la última gira de la selección.

Lucas Cepeda está de vuelta en España, donde jugó 19 minutos en el empate 0-0 entre Elche y Celta de Vigo. El delantero viene de un magro ciclo en la selección chilena, donde jugó poco y nada en la última gira.

En la pasada por Norteamérica, el ex Colo Colo fue expulsado en el primer duelo ante Canadá, disputando 35 minutos. Contra Estados Unidos no jugó y frente a México solo tuvo acción un minuto.

En medio de la controvertida salida de Marcelino Núñez y las críticas a Nicolás Córdova, Lucas Cepeda perdió terreno también en la Roja. Fue así que el puntero izquierdo salió al paso en sus redes sociales.

Lucas Cepeda y una especial reflexión

Mediante su cuenta de Instagram, Lucas Cepeda dejó una frase que dio para múltiples interpretaciones. Eso, en medio de la crisis de la selección chilena, donde perdió el puesto ante Maxi Gutiérrez.

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“Que crean siempre que vas perdiendo… Sigue siempre hacia adelante en busca de tus sueños, si haces las cosas de corazón, la vida siempre te dará lo mejor…”, tecleó el jugador.

Cepeda ha tenido poca acción en España, donde no logra consolidarse como un titular en el Elche. Dentro de sus escasos minutos en cancha, su actuación ante Real Madrid destacó tras viral asistencia.

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En cuanto a la selección chilena, la irrupción de Maximiliano Gutiérrez y el sitial de Darío Osorio en Premier League han hecho que el ex albo pierda terreno. Ahora resta ver si será parte del XI estelar en los amitosos ante Colombia, en noviembre próximo.