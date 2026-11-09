El delantero chileno publicó un video junto a Bella, fruto de su relación con Alexandra Litvinova.

Alexis Sánchez sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno video junto a su hija Bella, donde ambos aparecen bailando y disfrutando de un momento familiar.

El delantero mostró una faceta más íntima, pocos días después de celebrar el primer cumpleaños de la pequeña, fruto de su relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova.

La pequeña Bella cumplió su primer año de vida durante el fin de semana.

Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova celebraron el primer año de Bella

Durante el fin de semana, la pareja celebró el primer cumpleaños de su hija. La modelo rusa compartió en sus redes sociales distintas fotografías que mostraron algunos detalles de la íntima celebración.

Entre los preparativos destacaron los detalles pensados en la pequeña, la torta, que fue hecha por la propia Alexandra, mientras que Alexis participó ayudando con los preparativos y la decoración del hogar.

Bella fue protagonista de varias postales, luciendo una pequeña corona y rodeada de peluches, globos y alas de hada.

Uno de los registros mostró a ambos padres cantándole el tradicional “Feliz cumpleaños”, además de un espacio acondicionado con juegos infantiles.

Así, entre las imágenes de la celebración y el reciente video de Alexis Sánchez bailando con su hija, el futbolista compartió algunos de los momentos más especiales de esta etapa familiar.

Mira aquí la publicación:

En resumen…