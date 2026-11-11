La selección chilena todavía no tiene confirmado a su nuevo entrenador para afrontar las Eliminatorias para el Mundial 2030, por lo mismo se mantiene trabajando en el interinato más largo del mundo con Nicolás Córdova.
Si bien el gran candidato, y el que todos esperan, es Manuel Pellegrini, como un gran bombazo para el fútbol chileno, su indecisión y su contrato con el Real Betis han dilatado el tema.
En ese sentido aparecieron otros nombres alternativos, pero el principal candidato de ese listado se acaba de bajar para siempre al conseguir club: Juan Pablo Vojvoda.
Juan Pablo Vojvoda dirigió a La Calera en Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport
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Vojvoda vuelva al Fortaleza
Juan Pablo Vojvoda tuvo una polémica salida por bajo rendimiento en Racing, pero al entrenador no le falta trabajo, porque acaba de ser confirmado para retornar al Fortaleza de Brasil.
El cuadro lo presentó en sus redes sociales, donde asegura que estará al frente en las tres fechas que quedan en la Serie B del Brasileirao, aunque estiman que liderará el proceso en 2027.
Vojvoda también habían estado al frente de una lista alternativa para la selección chilena, donde, en su momento, apareció junto a Nicolás Larcamón, Gustavo Álvarez y Julen Lopetegui.
Por lo mismo, de no aparecer Pellegrini para tomar las riendas, la selección chilena se queda sin uno de sus candidatos extranjeros y deberá afinar su rumbo con otro nombre.