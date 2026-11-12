Martín Barrios, estudiante de Colegio Mayor Peñalolén, recibió una emotiva despedida tras ser convocado para representar a Chile en Qatar. “Existió un silencio entre todos para que resultara la sorpresa”, contó su profesor tutor, Mario Gómez.

Justo antes de su viaje para representar a Chile, Martín Barrios recibió un emotivo homenaje en su propia sala de clases. Tras ser convocado a la selección chilena sub-17 que disputará el Mundial de la categoría en Qatar, sus compañeros y profesores de Colegio Mayor Peñalolén quisieron felicitarlo de una manera especial: con un desayuno sorpresa .

“Existió un silencio entre todos para que resultara”, señala Mario Gómez, profesor tutor de su III Medio. Ninguno de sus compañeros dio pistas y, como Martín llegó temprano, el docente le hizo creer que habría una convivencia para fortalecer la unión del curso. Luego buscó una excusa para salir con él de la sala mientras quedaba todo listo. “Me lo llevé a buscar un balón de fútbol”, sigue el docente. A su regreso, el alumno descubrió que los sánguches, las galletas, la torta, el queque y las bebidas eran parte de un desayuno preparado en su honor. “Lo sorprendió y emocionó muchísimo”, recuerda Gómez.

Después de la impresión inicial, los compañeros de Martín le dedicaron palabras de cariño y admiración. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, desde primero básico. Así es que estoy muy orgulloso y feliz de que pueda cumplir este sueño. Y bueno, voy a estar acá siempre para ti”, le dijo uno de ellos, quien reconoció que le costaba hablar porque se emocionaba rápido. “Es un enorme orgullo tener de compañero a Martín, es una persona que demuestra su perseverancia y su determinación”, planteó otra compañera. Mientras que otro estudiante resumió el momento con la siguiente frase: “Te lo mereces, eres un gran compañero y un gran amigo”.

Emocionado, Martín agradeció el gesto de todo el curso. “Soy malo para hablar, pero estoy muy agradecido con todos ustedes porque siempre han estado cerca mío, aunque no hable tanto”, expresó. Luego destacó los saludos y las felicitaciones que recibe de sus compañeros por sus logros, antes de cerrar con un sentido “los voy a extrañar”. Entre aplausos, él mismo lanzó un ceacheí que puso el broche a la celebración.

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Para Gómez, la despedida también reflejó una historia compartida: buena parte de los compañeros se conocen desde prekínder y algunos recuerdan los equipos de fútbol que formaban cuando eran pequeños. “Esto te hace sentir muy respaldado y comprometido con el proyecto de nuestro curso”, valora el tutor, quien estableció que la organización de la actividad surgió desde la rectoría, y que la organización recayó en los estudiantes y él mismo. “Quedó demostrado que Martín es muy querido y considerado, sus compañeros reconocen su esfuerzo y eso es una motivación para ellos”, concluye.

Convocatoria y contrato profesional

Martín supo que iría al Mundial después de un amistoso con Uruguay. “Me emocioné mucho cuando me enteré de que fui citado”, contó antes de la despedida de su curso. La convocatoria era una oportunidad que esperaba desde hacía tiempo: “Llevo un poco más de dos años preparándome para este momento”. Poco después, el jugador de Universidad Católica sumó otro hito al firmar su primer contrato profesional.

Como preparación para el torneo, Martín y sus compañeros de selección tienen programada una estadía en Emiratos Árabes Unidos hasta el 17 de noviembre, con amistosos ante Venezuela y Japón. Ese día viajarán a Qatar para disputar el Mundial, con una permanencia prevista hasta el 5 de diciembre. “Me siento súper contento, ya que jugar un Mundial representando al país es el sueño de todo jugador de mi edad”, señaló.