Pablo Milad, presidente de la ANFP, ratificó el recinto si es que albos y azules llegan a disputar la final de la Copa Chile 2026.

Todo apunta a que la Copa Chile 2026 será el torneo que baje de manera definitiva el telón de esta temporada de nuestro balompié. Todavía resta incluso por definir una llave de semifinales, con el cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera aun por concluirse tras el 2-0 de los pirata en la ida.

En ese lado del cuadro espera Universidad de Chile, mientras que por el otro ya están Colo Colo y O’Higgins esperando la programación para poder salir a jugar. Y si uno mira bien, puede notar que hay una chance de que haya un superclásico en la final del tradicional certamen criollo.

Por lo mismo en la ANFP ya están adelantando algo de trabajo para evitar los bochornos del pasado. Así lo dejó en claro Pablo Milad, quien ratificó el estadio de la final si es que albos y azules avanzan a la final.

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La final de la Copa Chile se va al Estadio Nacional si tenemos Superclásico

En charla con ADN Radio el dirigente aseguró que “lo resolveríamos con el Estadio Nacional y con un aforo más limitado. Tiene que haber un acceso independiente, control biométrico de todas las personas que entren al estadio y con una buena dotación de carabineros”.

Pablo Milad también ratificó que el aforo del Estadio Nacional sería de 30 mil espectadores. | Foto: Photosport.

“El control biométrico es fundamental para identificar a las personas que estén en el estadio. También hay que tener una dotación extra de cámaras; tener unas 150 cámaras dentro del estadio, verificando la identidad de todas las personas”, agregó.

Para cerrar, el presidente de la ANFP afirmó que “estamos trabajando desde ya, pensando que uno de los clubes importantes del fútbol chileno llegará a la final de la Copa Chile. Todos esperamos que la final sea entre Colo Colo y la U”.

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En síntesis