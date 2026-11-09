¿Contra U de Chile? Colo Colo buscará en Copa Chile un hito que no alcanza hace 30 años

En Colo Colo deben poner foco en su próximo desafío que es la Copa Chile: hace 30 años que no logran el doblete en el fútbol nacional.

En Colo Colo festejaron el título de Campeonato Nacional y de inmediato deben concentrarse en lo que será el fin de año, que aguarda un partido amistoso ante Racing, el clásico ante la Católica y la definición de Copa Chile.

Este último certamen es el gran objetivo que se propone el Cacique para cerrar un año de manera maravillosa, pues alcanzar el doblete es una tarea que tienen pendiente hace 30 años.

Fue en 1996 la última ocasión que los albos ganaron ambos torneos, por lo que el objetivo para Fernando Ortiz es bastante considerable.

Colo Colo buscará el doblete en Copa Chile

¿Final Colo Colo-U.de Chile en Copa Chile?

Más aun considerando que la final puede ser épica. Esto porque existe la chance de enfrentar a Universidad de Chile en la definición, ya que van por lados distintos del cuadro.

Antes, eso sí, ambos deben ganar sus respectivas llaves de semifinales. El Popular tiene que enfrentarse a O’Higgins, mientras que U. de Chile aguarda por el ganador entre Coquimbo y La Calera que tiene ventaja inicial de 2-0 para los piratas.

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Las fechas no están estipuladas por el momento. Sólo se sabe que el 24 de noviembre se jugará la revancha del último duelo de cuartos de final, por lo que habrá que esperar varias semanas para el desenlace de este certamen.

A priori, se estima que Copa Chile terminará después de la última fecha del torneo nacional, que está fijada para el 6 de diciembre.

Además hay otro problema: en caso de que sean Colo Colo y U. de Chile los finalistas, se necesita encontrar un recinto que logre acoger un partido de alta convocatoria, lo que arroja múltiples problemas de organización.