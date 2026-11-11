La última derrota pegó fuerte en el norte del país y club que aún se aferra al ascenso avisó que no va más su DT. Ya está listo su reemplazo.

Se acerca el fin de la temporada del fútbol chileno y los equipos se juegan todo en el final. Es ahí donde la Segunda División toma protagonismo buscando un único cupo a la Primera B, en estrecha lucha en la tabla.

Brujas de Salamanca es un equipo que juega la Liguilla del Ascenso, donde recientemente informó el adiós de Felipe Cornejo de la banca. El DT había terminado lider la Zona Norte y hace poco peleaba la cima y el título del torneo.

“El Directorio del Club Brujas de Salamanca informa que ha decidido poner término a la relación contractual con el director técnico Felipe Cornejo y su ayudante técnico, Juan Toloza”, informó el equipo, tras la derrota ante Colchagua.

Su reemplazo y cómo se viene la lucha por el título

Felipe Cornejo no va más como entrenador de Brujas de Salamanca. Tras gran inicio de año y pelear la cima, el DT fue cesado de sus funciones y el Brujo busca renovarse para ganar seguir soñando con el ascenso a Primera B.

Felipe Cornejo / Photosport

El saliente DT del Brujo tiene largo paso por equipos del ascenso. Ha dirigido Rangers, Puerto Montt, San Marcos de Arica, Iberia y Deportes Concepción, entre otros. Este año había arribado a Salamanca, donde su paso termino con despido a tres fechas del final.

Y como dice el dicho, “A rey muerto, rey puesto”, el equipo del norte presentó a su nuevo entrenador: José Ilabaca. “Nos alegra contar con un entrenador que conoce nuestra historia, nuestra identidad y lo que representan estos colores para el club y su gente”, publicó el equipo.

Brujas de Salamanca debe visitar a Provincial Osorno el próximo sábado, a las 18.00 horas. El equipo está cuarto en la tabla de la liguilla del ascenso, a siete puntos de la cima.

Tabla Liguilla del Ascenso Segunda División: