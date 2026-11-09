Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Gastón Fauré confirma la salida del equipo de TNT Sports: “Me echaron”

El rostro que venía desde el CDF fue el que confirmó la noticia a un medio, pero sin querer profundizar en los detalles.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Gastón Fauré confirmó su salida de TNT Sports.
Gastón Fauré confirmó su salida de TNT Sports.

Un duro golpe recibió el equipo periodístico de TNT Sports, luego de que se divulgó la desvinculación de uno de sus rostros más queridos por los televidentes: Gastón Fauré.

La información fue confirmada por el medio “El Filtrador” quienes tuvieron una breve conversación con el periodista, quien les reveló la situación: “Sí, es efectivo que me echaron”.

Gastón Fauré llevaba años como rostro de TNT Sports, incluso cuando eran CDF.

Gastón Fauré llevaba años como rostro de TNT Sports, incluso cuando eran CDF.

Gastón Fauré: “Prefiero no habla del tema aún”

Gastón Fauré participaba activamente del programa “Pelota Parada” en TNT Sports, además de reportero de cancha en algunos de los partidos de los fines de semana.

Por lo mismo, el movimiento llamó la atención tanto dentro como fuera del canal deportivo, quien comienza una restructuración de rostros antes del final de la temporada.

El periodista contestó un mensaje al citado medio para confirmar la información, pero sin extenderse en los motivos: ““Prefiero no hablar del tema aún. La verdad es que no tengo ánimo”.

Lee también
TNT Sports repasa sin piedad a la Delegación Presidencial
Chile

TNT Sports repasa sin piedad a la Delegación Presidencial

Video: Borghi deja programa de TNT Sports tras round con Juvenal
Chile

Video: Borghi deja programa de TNT Sports tras round con Juvenal

"Para que sumen un título": barren con panelista cruzado de TNT Sports
Chile

"Para que sumen un título": barren con panelista cruzado de TNT Sports

Duelo de la U y Antofagasta por Copa Chile no va por TV: ¿Dónde verlo?
U de Chile

Duelo de la U y Antofagasta por Copa Chile no va por TV: ¿Dónde verlo?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo