El rostro que venía desde el CDF fue el que confirmó la noticia a un medio, pero sin querer profundizar en los detalles.

Un duro golpe recibió el equipo periodístico de TNT Sports, luego de que se divulgó la desvinculación de uno de sus rostros más queridos por los televidentes: Gastón Fauré.

La información fue confirmada por el medio “El Filtrador” quienes tuvieron una breve conversación con el periodista, quien les reveló la situación: “Sí, es efectivo que me echaron”.

Gastón Fauré llevaba años como rostro de TNT Sports, incluso cuando eran CDF.

Gastón Fauré: “Prefiero no habla del tema aún”

Gastón Fauré participaba activamente del programa “Pelota Parada” en TNT Sports, además de reportero de cancha en algunos de los partidos de los fines de semana.

Por lo mismo, el movimiento llamó la atención tanto dentro como fuera del canal deportivo, quien comienza una restructuración de rostros antes del final de la temporada.

El periodista contestó un mensaje al citado medio para confirmar la información, pero sin extenderse en los motivos: ““Prefiero no hablar del tema aún. La verdad es que no tengo ánimo”.