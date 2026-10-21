El Bichi estalló contra el también ex DT de Chile, luego de una discusión sobre el mejor jugador de la historia entre Lionel Messi y Diego Maradona.

Claudio Borghi protagonizó uno de los virales de la jornada de martes 20 de octubre en TV. El Bichi tuvo un acalorado debate con Juvenal Olmos durante su participación en el programa Todos Somos Técnicos.

Mientras debatían sobre el mejor jugador de la historia, a raíz de los dichos de Cristiano Ronaldo, ambos entrenadores se enfrentaron por Lionel Messi y Diego Maradona. La discusión terminó con Borghi abandonando el set.

“¿Tú dejas fuera a Maradona por lo que fue dentro de la cancha? Porque como futbolista fue la mitad de lo que fue Messi, ¿o no?”, lanzó Juvenal. Al instante, el trasandino explotó y arremetió en las pantallas de TNT Sports.

Así terminó la discusión entre Borghi y Juvenal

Tras la afirmación de Juvenal Olmos, quien dijo que Maradona fue la miatd de Messi en cancha, Claudio Borghi estalló. El Bichi respondió al instante diciendo “no, me voy, ¿de verdad lo estás diciendo?”.

“Ándate, si no quieres debatir, ándate”, respondió el DT apodado Perro Verde, quien siguió con la discusión junto a los demás panelistas. Al momento de abandonar el set, el campeón del mundo con Argentina volvió a la carga.

“No, eso no es debatir, eso es decir pavadas”, acusó Borghi, mientras dejó el programa Todos Somos Técnicos. Y vaya que le molestó al ex DT albo la situación, ya que fue compañero de Maradona en el plantel campeón mundial de 1986.

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¿Cómo nació la discusión en TST? Fue Cristiano Ronaldo y sus antiguos dichos, donde aseguró en CNN Portugal que “el mejor jugador de la historia soy yo. Soy el jugador más completo”.

El video: