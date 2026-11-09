Los dirigidos por Humberto Suazo aguardan la decisión sobre el caso San Marcos de Arica.

La Primera B todavía está en el aire y resta saber qué sucederá con San Marcos de Arica. San Luis es uno de los equipos más afectados, ya que no saben si volverán a jugar.

Los Bravos del Morro fueron desafiliados por irregularidades financieras. El tema es que justo enfrentarán a los Canarios en la fecha final del torneo, por lo que en Quillota no saben si tendrán que jugar o si ganarán los puntos. En este último caso, tendrían que esperar si Cobreloa gana para disputar una definición. Todo muy enredado.

La fecha de la resolución de la Primera B

En San Luis de Quillota están muy expectantes. La incertidumbre sobre su encuentro o hipotética final con Cobreloa no son fáciles de lidiar. Humberto Suazo busca mantener enfocado a su plantel, quienes entrenan sin saber para qué.

Mateo Guerra, defensa de los Canarios, es uno de los que espera saber qué sucederá. El futbolista conversó con RedGol, donde adelantó el plazo que manejan para conocer de manera definitiva la resolución del Tribunal de la ANFP.

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“Nos dicen que estemos tranquilos mientras entrenemos. Estamos a la espera, nos dicen que el miércoles (11 de noviembre) a las 7 de la tarde es la hora que se espera que se sepa algo. Nosotros tenemos que estar tranquilos y seguir esperando no más”, indicó Guerra.

San Luis y Cobreloa están igualados con 54 puntos. Los Canarios tenían que visitar a San Marcos en Arica en la fecha final, mientras los Loínos recibirán a Deportes Puerto Montt. Ahora están a la espera de la decisión definitiva luego de la apelación de los Bravos del Morro. La última jornada está programada para este fin de semana.

San Luis ha realizado un campañón en la Primera B. Imagen: Photosport

“Hay que vivirlo así. Ha sido un gran año, ojalá se hubiera terminado antes, pero esperamos que salga todo bien y podamos levantar la copa. Lo que suceda vamos a estar preparados, sea jugar el fin de semana o jugar una final con Cobreloa“, cerró Mateo Guerra.