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Colo Colo

Pareja de Leandro Hernández lo funa en redes tras el choque: “Iba con otra mujer”

Josefa Muñoz contó la verdad en redes sociales, de manera que le dejen de mandar mensajes: "No quiero que se me vincule a esta persona".

Por Cristián Fajardo C.

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Leandro Hernández provocó accidente en Providencia.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTLeandro Hernández provocó accidente en Providencia.

Un grave accidente fue el que protagonizó el jugador de Colo Colo, Leandro Hernández, esta madrugada en Providencia, cuando provocó un choque en estadio de ebriedad.

Una situación que impacta a los albos en la previa del duelo ante Ñublense, que puede definir el título de la estrella 35 para los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz.

Pero también golpeó a su círculo más cercano, donde su pareja, Josefa Muñoz, rompió el silencio en redes sociales, con una funa que traerá más problemas: “Iba con otra mujer”.

Leandro Hernández estaba lesionado en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Leandro Hernández estaba lesionado en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

La pareja de Leandro Hernández: “No quiero que se me vincule más con esa persona”

Leandro Hernández se encuentra detenido a la espera del control de detención de esta tarde, por lo que no estará presente junto a sus compañeros en Chillán para la vuelta olímpica.

Pero el jugador sumó un nuevo problema, porque su actual pareja escribió en redes sociales para aclarar un tema, además de dejar en claro que ella no estaba en vehículo.

“Yo no iba en el auto, me enteré de la misma forma, por los medios, de que iba con otra mujer”, expuso en un inicio en su mensaje en las redes sociales.

“Los mensajes de odio que me han llegado se los pueden ahorrar, porque ni si quiera los abriré. No quiero que se me vincule más con esta persona. Y a mis cercanos, gracias por la preocupación”, finalizó.

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