El jugador de Colo Colo pasó con luz roja, lo que generó el impacto. Además carabineros confirma que estaba en estado de ebriedad.

Con el correr de las horas se han ido conociendo nuevos detalles del accidente que provocó durante la madrugada el jugador de Colo Colo, Leandro Hernández en la comuna de Providencia.

Un video muestra claramente que el atacante formado en los albos se pasó una luz roja en la esquina de Los Leones con Pocuro, lo que generó que el chofer del otro vehículo tuviera que ser trasladado, aunque fuea de peligro.

En la imagen de Canal 13 se logra ver a Hernández con cara de impacto tras lo sucedido, además que ya fue confirmado por las autoridades de que manejaba en estado de ebriedad.

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Los detalles del choque de Leandro Hernández

Leandro Hernández conducía a las 5 de la mañana cuando se saltó una luz roja, lo que provocó un fuerte impacto a otro vehículo que atravesaba la intersección en la comuna de Providencia.

“Un conductor en estado de ebriedad con 1,2 gramos de alcohol en la sangre, en esta momento está detenido y será trasladado a un centro asistencial, para posterior alcoholemia”, destacó el Teniente Francisco Cabezas, Subcomisaría Providencia Sur

“Uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo; se mantenía en el lugar al momento de llegada de Carabineros, fue a las 5 de la mañana”, detalló el uniformado.

Mira el video: