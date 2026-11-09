Mosa se refirió al accidente de Leandro Hernández y adelantó que hará Colo Colo.

La celebración de Colo Colo por la conquista de la estrella 35 quedó marcada por una delicada situación fuera de cancha. Leandro Hernández, delantero formado en el Cacique, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo.

El futbolista de 21 años fue detenido luego de colisionar mientras conducía en estado de ebriedad y no respetar una luz roja en la intersección de avenida Pocuro con avenida Los Leones.

En medio de los festejos por el título, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó el caso y adelantó la postura desde el club.

Audiencia de control de detencion del jugador de Colo Colo.

Las medidas cautelares contra Leandro Hernández

“Estamos al tanto de la situación. Lo primero es la persona, gracias a Dios no ocurrió nada que lamentar. Conversaremos con él para ver cómo lo vamos a apoyar”, expresó el dirigente.

Durante la tarde del domingo, el atacante fue formalizado por su participación en el accidente. Tras la audiencia, el tribunal decretó tres medidas cautelares: arraigo nacional, firma mensual y suspensión de su licencia de conducir.

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Además, se estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación y esclarecer las circunstancias de la colisión ocurrida en la comuna de Providencia.

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, también se refirió a lo sucedido y apuntó a la responsabilidad que debe asumir el futbolista por su condición de profesional.

“Es un joven que no tiene que vivir este tipo de situaciones, pero sí tiene que ser consciente a la hora de saber que ya no es el joven de fuerzas básicas”, sostuvo el entrenador.

Por ahora, la dirigencia alba deberá conversar con Hernández para abordar su situación y definir los pasos a seguir tras el episodio.

En resumen…