Colo Colo jugará tres partidos de local sin público y tres de visita sin sus hinchas por sanción de Conmebol.

Colo Colo ya piensa en la Copa Libertadores 2027, pero tendrá que cumplir una importante sanción:aún le quedan seis partidos de castigo por los incidentes protagonizados por sus hinchas ante Fortaleza, en abril de 2025.

La sanción de Conmebol contempla tres partidos de local sin público y tres de visita sin hinchas albos. El castigo original era de cinco encuentros por condición, pero Colo Colo ya cumplió dos en cada una durante 2025.

Colo Colo jugará la Copa Libertadores del 2027

¿Cómo cumplirá Colo Colo la sanción en Copa Libertadores?

De mantenerse el castigo, los albos deberán disputar íntegramente la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como local sin público en el Monumental.

Además, tampoco podrá contar con sus hinchas en los tres compromisos que juegue como visitante.

En Blanco y Negro han buscado alternativas para reducir la sanción. El club recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero el organismo ratificó el castigo aplicado por Conmebol.

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Pese a ese revés, la dirigencia no se da por vencida. Según informó DaleAlbo, los abogados de la concesionaria continúan trabajando para intentar revertir la medida.

Incluso, Aníbal Mosa adelantó que viajará hasta Luque, Paraguay, para visitar la sede de Conmebol y presentar los descargos del club.

Por ahora, el escenario es claro: Colo Colo tiene seis partidos sin público por cumplir en la Libertadores 2027, aunque en Macul mantienen las gestiones para intentar cambiar esa situación.

En resumen…