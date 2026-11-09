El Cacique recibirá jugosos dineros por parte de la ANFP y de la Conmebol, esto luego de además firmar sus clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En Colo Colo sacan cuentas alegres luego de gritar campeón en esta Liga de Primera 2026. El Cacique hizo las tareas en Chillán y con un 2-1 sobre Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún bajó del cielo su estrella 35.

Esta consagración, además de toda la gloria deportiva que trae, se traducirá en jugosos premios económicos para los albos, justo tras una campaña donde la billetera fue bastante corta para armar el plantel.

Y es que el no jugar copas internacionales en este 2026 fue un duro golpe para el Cacique, sobre todo tras un 2025 lamentable donde a pesar de todas las expectativas puestas en el centenario, todo lo que podía salir mal terminó saliendo pésimo.

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Colo Colo cuenta los millones tras gritar campeón

De acuerdo a información entregada por La Tercera, por este nuevo Huemul de Plata obtenido Blanco y Negro recibirá un cheque por parte de la ANFP equivalente a 600 mil dólares.

Además, hay que contabilizar los premios que llegan de parte de la Conmebol. En este ítem está el millón de dólares por “bono al mérito deportivo” al campeón de cada liga sudamericana y los tres millones de la moneda americana por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo jugará la próxima Copa Libertadores 2026 como el flamante Chile 1 tras consagrarse campeón. | Foto: Photosport.

Sacando cuentas, hablamos de unos 4,6 millones de dólares que el Popular se embolsará por este nuevo campeonato obtenido. Y ojo, que esto podría aumentar por concepto de venta de entradas si el Cacique logra revertir el castigo de la Conmebol se jugar sus tres partidos como local a puertas cerradas.

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En síntesis