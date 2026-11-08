El primer coletazo por el grave accidente de Leandro Hernández: único ausente en Colo Colo

El delantero fue el único que no viajó hasta Chillán. Será formalizado este domingo a la misma hora que el Cacique se mide ante Ñublense.

Una polémica de aquellas desató Leandro Hernández. El delantero de 21 años protagonizó un grave accidente automovilístico en la madrugada de este domingo. Lo que provocó su detención.

El jugador de Colo Colo se pasó una luz roja y además conducía bajo estado de ebriedad. Para peor, impactó otro vehículo. Por lo que Carabineros lo detuvo y este domingo será su formalización.

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Situación que se tomó las redes y generó repudio sobre la actitud del jugador, que no estuvo entre los citados ya que está recuperándose de un esguince.

Así quedó el auto de Leandro Hernández tras el accidente que protagonizó en Providencia.

“Los jugadores saben que no es un partido más. Tenemos que trabajarlo”, recalcó Fernando Ortiz a TNT Sports. El “Tano” no abordó la situación del joven delantero, pero mostró una cara digna para trancar la puerta. Una señal que no cayó nada de bien lo realizado por el “Chino”.

Leandro Hernández, el único que no viajó a Chillán

El que sí comentó lo ocurrido fue Edmundo Valladares, que fue la primera voz oficial del Cacique que se refirió al tema.

“Estamos preocupado de la salud del jugador y las personas afectadas. Aún no tenemos información oficial. Hay situaciones que ocurren, pero los jugadores y cuerpo técnico están concentrados en el partido”, indicó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

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Pero a su vez, la ausencia de Leandro Hernández provocó el primer coletazo en esta jornada de domingo. Dani Arrieta indicó en la transmisión de TNT Sports que todo el plantel viajó hasta Chillan, en una muestra del compromiso que existe en la interna del equipo. Los que no fueron citados por sanción o lesión, llegaron la jornada de este domingo.

Pero en este caso, el único ausente fue Leandro Hernández. Para peor, el jugador pasará a control de detención a las 16:00 horas. Por lo que no podrá seguir la “final” de sus compañeros.