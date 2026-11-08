El Rey quedó muy complicado físicamente tras anotar una conquista espectacular que había motivado una expulsión para un jugador de los Diablos Rojos, pero todo fue corregido tras la revisión.

Arturo Vidal tuvo algunos roces con Osvaldo Bosso antes de un tiro de esquina a favor de Colo Colo en la visita a Ñublense. El cronómetro marcaba 14 minutos cuando el Cacique dispuso de un lanzamiento de esquina que sirvió Víctor Felipe Méndez.

El centro del valdiviano encontró una volea furiosa de Vidal, quien se anticipó a la marca de Bosso y anotó un tanto extraordinario. Un tiro con muchísima potencia que dejó literalmente parado al golero uruguayo Nicola Pérez. Eso sí, tras impactar la pelota, el Rey recibió un golpe que lo dejó tendido en el césped.

De hecho, sus compañeros rápidamente solicitaron la atención médica para Vidal, quien se quejaba con mucho dolor en su tobillo izquierdo. En esa lucha con Bosso, el exjugador de Audax Italiano impactó a su rival con un golpe que le motivó la sanción máxima.

Arturo Vidal y el roce con Osvaldo Bosso que lo dejó muy a mal traer. (Andres Pina/Photosport).

El árbitro Juan Lara le mostró la tarjeta roja directa al “4” de los Diablos Rojos. Aunque todo ameritó la revisión en el VAR. Luego de chequear las imágenes, el juez que pitó en el Mundial 2026 echó pie atrás con su expulsión a Bosso. También confirmó el 1-0 parcial de los albos. Aunque Lucas Molina igualó todo en los 29 minutos de la primera parte.

Jonathan Villagra muy preocupado por el físico de Arturo Vidal. (Andres Pina/Photosport).

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