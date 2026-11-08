El King cumple con su objetivo de la temporada 2026 y ayudó a la obtención de la estrella 35 para el Cacique.

Arturo Vidal volvió a Colo Colo en 2024 y antes de su regreso al Cacique señaló que su idea era retornar al club de sus amores para ganar títulos: cumplió de sobra.

“Espero volver a Colo Colo, es mi casa, tengo muchos recuerdos, pero quiero terminar bien, pelear títulos, no volver por volver, pelear en la Copa Libertadores, Colo Colo tiene con qué pelear en todos lados”, señaló el King en agosto de 2023 en conversación con el streamer argentino Davoo Xeneize.

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Vidal respondió a sus dichos, ya que con él en cancha el Cacique ganó la Liga de Primera 2024, de hecho, anotó el gol del título ante Deportes Copiapó en la fecha final. Además, ese mismo año ayudó a que los albos llegaran a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El 2025 fue malo para el Rey y todo el cuadro popular, pero en 2026 se transformó en el líbero y capitán de un equipo que sorprendió a todos y obtuvo la ansiada estrella 35 de su rica historia. Arturo Vidal jugó tres veces la Liga de Primera en su regreso a Chile y ganó dos.

Arturo Vidal fue el capitán de Colo Colo para la estrella 35. Dragomir Yankovic/Photosport

Marcelo Díaz se retira sin ganar ninguna Liga de Primera en su regreso a la U

En 2024 también regresó un histórico de la Generación Dorada a Universidad de Chile, porque Marcelo Díaz pasó de Audax Italiano al club de sus amores, con la idea de volver a ganar la Liga de Primera con la camiseta azul.

“Este año vamos a correr, a meter, a jugarnos la vida, como quedó demostrado hoy. Así lo vamos a hacer durante todo el año”, señaló Carepato en la pretemporada del cuadro laico en 2024.

Marcelo Díaz se retira sin ganar la Liga de Primera en su regreso a la U. Foto:Andres Pina/Photosport

El mediocampista oriundo de Padre Hurtado se quedó con las ganas de ser campeón del torneo nacional en su regreso al club que le hace latir el corazón. Luchó hasta la última fecha en 2024, pero Colo Colo le arrebató la corona. Se alcanzó a ilusionar en 2025 y 2026, aunque no pudieron ante Coquimbo Unido y otra vez frente a su archirrival.

Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol y se va sin ganar la Liga de Primera en su retorno. Eso sí, Carepato celebró la obtención de la Copa Chile y la Supercopa, pero se quedó con las ganas de obtener la estrella 19 de la U.