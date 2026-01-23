Un nuevo evento deportivo está por comenzar, donde la Roja enfrentará un importante desafío: La Copa América de Futsal, la cual está muy cerca de comenzar su nueva edición la cual se disputará en Paraguay.

Este evento deportivo consiste en partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno donde se enfrentarán dos equipos de 5 jugadores cada uno y tendrá a 10 países participando por la ansiada copa.

La Selección Chilena integra el grupo B junto a Bolivia, Venezuela, Colombia y Brasil, el campeón de la más reciente edición del torneo.

¿Dónde ver los partidos de Chile en la Copa América de Futsal?

La roja debutará en el gran evento deportivo este sábado 24 de enero frente a Bolivia a las 12:00 horas. Mientras que el siguiente encuentro se disputará el próximo lunes 26 de enero donde la Roja enfrentará a Venezuela.

Mientras que el tercer partido de la escuadra nacional se disputará el 28 de enero en Brasil a las 14:30. El cierre de grupo será el jueves 29 de enero donde Chile enfrentará a Colombia.

Horarios de los partidos de Chile en Copa América

Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas.

Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas.

Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas.

Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.

Los partidos se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.