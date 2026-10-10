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Liga de Primera

Fernando Díaz le avisa a Concepción y Meneghini tras polémica reunión: “Por supuesto que no gusta”

El actual DT lila reaccionó a "secreta" cita de la dirigencia con Paqui, en semanas en que el equipo se juega el paso a copas internacionales.

Por Nelson Martinez

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Controversia por cita entre directivos lilas y el ex DT de la U.
© PhotosportControversia por cita entre directivos lilas y el ex DT de la U.

Siguen los coletazos en Deportes Concepción y la situación de Fernando Díaz. El entrenador que llegó para salvar del descenso a los lilas vive una polémica tras conocerse reunión de la dirigencia con Francisco Meneghini.

Aiderson Abreu, director deportivo del Conce, explicó en Sabes Deportes que “siempre nos reunimos con entrenadores. Si esa conversación es con un posible candidato, guardamos esa carpeta y vemos en qué contexto nos puede servir. No quiere decir que sea para este momento o para 2027″.

Tras cartón, Fernando Díaz salió al paso y dio su versión. El DT aseguró que “lo más importante para los entrenadores es que el plantel esté enfocado 100 puntos en cada partido. Aquí hay una simbiosis muy fuerte con la gente de Concepción, que nos hace entregar al máximo y que esa concentración no se desvíe”.

Fernando Díaz y el firme recado en Concepción

Sin tapujos, Fernando Díaz dejó en claro que existió molestia por la noticia que remeció al León de Collao en su lucha por clasificar a copas internacionales. El DT se desahogó en conferencia de prensa.

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“Por supuesto que no gusta cuando existe cualquier situación que podría afectar al plantel. Ya sea alguna reunión o alguna declaración que se van a contratar tales o cuales jugadores. Eso es para fin de campeonato. No es para ahora”, disparó.

Tras eso, el propio Nano avisó que hubo conversaciones con un dirigente del alto mando del Conce. Si bien no quiso dar el nombre, dejó en evidencia su molestia por la reunión con Paqui Meneghini.

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“Tuve un diálogo con un personaje importante del club por varios temas y manifestando mi preocupación porque estas situaciones, más allá del caso mío, no afecten a los jugadores. Fue en un plano de enseñanza”, finalizó.

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