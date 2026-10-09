Los rojos presentaron exclusiva armadura lanzada por Marathon, empresa que en 2027 equipará a la selección y que pega fuerte en el país.

Unión Española vive un duro presente que lo tiene fuera de posiciones de liguilla del ascenso en la Primera B. Tras la caída 2-0 ante San Luis, el equipo que dirige Ronald Fuentes avisó novedades en materia institucional.

Lo primero fue la salida del gerente deportivo Luis Pavez, quien por años estuvo ligado al elenco de Santa Laura. Y para sorpresa de los hinchas, ahora el club lanzó una nueva camiseta versión 2026.

“Hay pasiones que trascienden generaciones, colores que nos unen y una historia que llevamos con orgullo en el corazón”, dice el lema de los rojos junto a Marathon, la camiseta que los viste y que también equipará a la selección chilena.

Así es la nueva piel de Unión Española

Con Hispanito como caballo de batalla en la camiseta, Unión Española y Marathon presentaron la nueva armadura del equipo. En la parte baja se aprecia el símbolo y corpóreo clásico del elenco que hoy juega en Primera B.

“Presentamos nuestra camiseta de edición limitada de Unión Española, un homenaje a nuestras raíces, a nuestra identidad y a todos los hinchas que han mantenido viva esta pasión a través del tiempo”, explicó el equipo.

Con la idea de que la nueva piel les brinde un segundo aire, ahora el equipo buscará los tres puntos ante Deportes Iquique. El duelo se jugará el lunes 12 de octubre, a las 17.30 horas, en el norte.

“Tuvimos pocas oportunidades y cometimos muchos errores en lo técnico ante San Luis. Hay frustración, esta semana nos va a servir para que tengan más competencia (los refuerzos) y vamos a ir viendo el esquema”, dijo Ronald Fuentes.