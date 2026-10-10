El defensor se prepara para su despedida del 17 de octubre, donde ya tiene la lista de confirmandos para revivir un plantel lleno de gloria.

Matías Rodríguez alista su despedida del fútbol que está programada para el próximo sábado 17 de octubre, en el estadio Bicentenario de La Florida, que promete ser una fiesta de Universidad de Chile.

Por lo mismo, se espera que el duelo principal haga recordar los últimos años gloriosos de la U con el equipo que en 2011 ganó la Copa Sudamericana, aunque hay uno de ellos que no podrá participar por estar en un archirrival.

Fue el propio Rodríguez quien adelantó el plantel que lo acompañará de ese proceso, donde deja en claro que uno que no podrá asistir es Eugenio Mena por estar en Universidad Católica.

Eugenio Mena está en Universidad Católica. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Eugenio Mena quedó fuera de la fiesta azul

Fue en radio ADN donde Matías Rodríguez contó detalles de los jugadores que lo acompañarán, donde adelantó el equipo de la Copa Sudamericana 2011 que estará presente.

Pero, fue en ese listado, donde dejó en claro que Mena quedó al margen, tratando de cuidarlo, teniendo en cuenta que actualmente cruzó la vereda para estar en la UC.

“Lo que quise hacer es replicar el equipo de 2011, que tengo a casi todos confirmados, contra otros años del club y amigos del fútbol y hasta mi hijo que va a jugar un ratito“, explicó.

“Vamos a arrancar de arquero Johnny dijo que si, espero no me falle, Marcos González, Pepe Rojas, Osvaldo González, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz está viendo si puede llegar, Eugenio Mena no va a ir por donde esta en otro equipo, Gustavo Canales, Diego Rivarola, Eduardo Vargas está en lo mismo que Charles, Juan Abarca, Lorenzetti, Marino, Magalhaes, Albert Acevedo“, detalló.

También habrá sorpresas: “Desde el extranjero viene Victorino, Monzón, Leo Rodríguez, el profe Pelusso, Sampaoli no sabemos todavía, el que viene es Beccacece con Marino”.

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