Junto a David Beckham: Maxi Falcón celebra un nuevo título en Inter Miami

El Peluca Falcón fue titular en el encuentro que Inter Miami derrotó a Cruz Azul, para conseguir la Campeones Cup.

Inter Miami venció por 2-0 al Cruz Azul en la Campeones Cup, disputada en el Nu Stadium, logro que llevó a Lionel Messi a obtener un nuevo título en su carrera plaga de éxitos. La Pulga y Casemiro anotaron los goles.

El torneo es una especie de Supercopa que disputan los campeones de Estados Unidos y México, por lo que tiene un carácter oficial.

Quien celebró este campeonato fue Maximiliano Falcón, quien está cerca de completar su segundo año en el cuadro norteamericano, al que llegó procedente de Colo Colo.

Falcón junto a su familia

Peluca celebra el título con Inter Miami

El Peluca mostró su orgullo por sumar un nuevo título a su palmarés y se fotografió con el dueño del club, el inglés David Beckham.

Junto a él estaba su esposa Florencia Pouso y su hijo mayor Domingo, quien se puso la camiseta de las Garzas para festejar lo que obtuvo su papi.

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De esta manera Falcón logra su tercer título en el cuadro estadounidense, luego de la MLS Cup y la Conferencia del Este del fútbol norteamericano.

Recordar que Falcón en Colo Colo consiguió dos campeonatos nacionales, dos Copa Chile y dos Supercopa, mientras que en Rentistas de Uruguay obtuvo el Apertura 2020.