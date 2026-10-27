Mejor que el portero de FC Barcelona: a los arqueros que le ganó Vozinha en el Balón de Oro

El meta de Colo Colo se quedó con el sexto puesto en el Trofeo Lev Yashin, que reconoce a los mejores goleros de 2026.

El fútbol chileno se hizo presente por primera vez en una ceremonia del Balón de Oro, puesto que el arquero de Colo Colo, Vozinha, estaba nominado entre los mejores 10 goleros de 2026 para ganar el Trofeo Lev Yashin.

El meta de 40 años, que recién se está ganando la titularidad en el Cacique, fue candidato en la gala que organiza la revista France Football gracias a su tremendo cometido en el Mundial 2026 con Cabo Verde.

Vozinha pasó a ser un perfecto desconocido al arquero con más seguidores en redes sociales, y este lunes se lució en Londres junto a los mejores jugadores del mundo.

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Vozinha le gana a Joan García de FC Barcelona

Muchos pensaban que Vozinha iba a quedar en el último lugar entre los 10 finalistas del Trofeo Lev Yashin, sin embargo, superó las expectativas de los más críticos.

Josimar Jose Évora Dias quedó en la sexta plaza y se afianza como uno de los mejores del mundo, todo gracias a sus contenciones con los caboverdianos ante España y Argentina en la Copa del Mundo.

Unai Simón es el mejor arquero del mundo. Foto: Reuters/Matthew Childs

El logro de Vozinha es importante, de hecho, le ganó a uno de los porteros que tiene una gran actualidad como Joan García de FC Barcelona. También quedó por sobre de Yassine Bounou, Edouard Mendy y Gregor Kobel.

El mejor arquero de 2026 fue el español Unai Simón, gracias a su alto rendimiento en la Copa del Mundo con el monarca planetario.

En síntesis

Vozinha , arquero de Colo Colo, obtuvo el sexto lugar en el Trofeo Lev Yashin .

, arquero de Colo Colo, obtuvo el en el . Unai Simón ganó el premio a mejor arquero de 2026 en la gala de Londres.

ganó el premio a en la gala de Londres. Josimar Jose Évora Dias superó en la votación a Joan García del FC Barcelona.

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Los mejores 10 arqueros de 2026

Unai Simón (España), Athletic Bilbao David Raya (España), Arsenal Thibaut Courtois (Bélgica), Real Madrid Matvey Safonov (Rusia), PSG Emiliano Martínez (Argentina), Chelsea Vozinha (Cabo Verde), Colo Colo Joan García (España), FC Barcelona Yassine Bounou (Marruecos), Al Hilal Edouard Mendy (Senegal), Al-Ahli Gregor Kobel (Suiza), Borussia Dortmund

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