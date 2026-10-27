“Es una vergüenza el Balón de Oro”: Comentaristas argentinos estallan por premiación a Harry Kane

Polémica desató al otro lado de la Cordillera la elección del delantero inglés como el mejor de la temporada 2026.

La premiación del Balón de Oro desató polémica mundial. Esto porque Harry Kane fue el elegido como el mejor de la temporada 2026 y dejó con las ganas a Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Pero donde más se molestaron con la elección del delantero inglés fue en Argentina. Así quedó registrado en el programa “Tribunero” donde se enteraron en vivo de la victoria del ariete del Bayern Munich.

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“Qué vergüenza, pero qué vergüenza”, lanzaron de entrada al enterarse del premio para Kane. “Cerremos todo, es un escándalo”, agregaron.

Los argumentos de la señal trasandina apuntaron a que el delantero no ganó el Mundial. Tampoco fue desequilibrante en su selección que terminó tercera.

Pero pasaron por alto que ganó la Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania. Además ganó la Bota de Oro y llegó a los 14 goles en los Mundiales.

“¿Qué hizo? El Balón de Oro es un premio de tenistas”, fueron parte de los polémicos dichos contra el delantero inglés.

Incluso en el programa “Tribunero” se apuntó a que el ganador debía ser Lamine Yamal que sí fue campeón del Mundial. “Este año sí se lo robaron”, enfatizaron sobre el jugador del Barcelona y que en este 2026 terminó en el tercer lugar.

“Es un premio nenazo”, sentenciaron para menospreciar el reconocimiento que en está temporada dejó a Lionel Messi en el quinto lugar.

🔥🎙️ La reacción de todos en El Tribunero al enterarse que Harry Kane ganó el Balón de oro https://t.co/dYHyKUfcCR — PaseClave (@paseclave__) October 26, 2026

La lista de ganadores del Balón de Oro

Tal como se mencionó, el Balón de Oro 2026 se lo quedó Harry Kane por su gran campaña en el Bayern Munich y la selección de Inglaterra.

Ahora este no fue el único ganador de la jornada. El resto de premiados fueron: